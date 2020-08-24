شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لخط الاتجاه الصاعد الذي يظهر بالصورة لينخفض بقوة في الجلسات الماضية، مستقراً دون حاجز 1.3100، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع اليوم، بانتظار اختبار الدعم المحوري 1.2980 كهدف رئيسي تالي.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3200 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط