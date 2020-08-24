شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون حاجز 1.1800، ويجري السعر عملية إعادة اختبار لهذا المستوى، لنحصل على ملامح نموذج سلبي نعتقد بأنه يملك القدرة على دفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نتوقع أن نشهد تداولات سلبية على المدى اللحظي، والهدف التالي يتمثل باختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 1.1670، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1.1800 ثم 1.1865 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1865

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط