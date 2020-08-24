شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للأسهم الآسيوية وسط متابعة حذرة لتطورات أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت أسواق الأسهم الآسيوية تعاملات يوم الإثنين على استقرار سلبي بسبب عدم اليقي والمتابعة الحذرة من جانب المستثمرين لتطورات أزمة فيروس "كورونا" فضلا عن محادثات واجتماعات "جاكسون هول" في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وكانت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية قد عززت التفاؤل بشأن علاج فيروس "كورونا" بعد إقرارها بشكل رسمي استخدام بلازما دم المتعافين في علاج المرض.



يأتي إعلان الوكالة الحكومية الأمريكية عشية انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري والذي سيعلن من خلاله ترشيح الرئيس "دونالد ترامب" رسمياً لانتخابات الرئاسة المقبلة.



هذا، وقد استقر مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع نطاقاً لقياس أداءأسهم الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهاديء على نحو سلبي حيث تراجع بنحو 0.04%، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في ستة أشهر لامسه الأسبوع الماضي.

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واستقرت سوق الأسهم الأسترالية في حين ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي الياباني بنحو 0.1% بعد تسجيل خسائر الأسبوع الماضي.



واستقر أيضاً مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي لكن على نحو إيجابي في بداية التداولات.



وينتاب المستثمرون ترقباً حذراً عقب إغلاق "وول ستريت" في الأغلب على ارتفاعات قياسية بجلسة الجمعة الماضية على الرغم من معاناة الولايات المتحدة والعالم من أزمة "كورونا".



وبحلول الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "نيكي" القياسي الياباني بنسبة 0.36% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 22997 نقطة، واستقر مؤشر "شنغهاي" الصيني المركب عند 3380 نقطة.