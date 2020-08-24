شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت ضغط مع استمرار التراجع أدنى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين حيث بدأت تداولات الأسبوع بضغوط على المعدن النفيس الذي يعاني من صعوبة العودة أعلى 2000 دولار للأوقية حتى اللحظة.



وذكر محللون أن الذهب دخل فترة من التحركات العرضية بعد الصعود التاريخي الذي دفعه أعلى الحاجز 2000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.



ويرى البعض أن المعدن الأصفر يشهد حركة تصحيحية ستسهم في إعادة تعديل مساره على المدى الطويل.

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يأتي ذلك على الرغم من استمرار تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإغلاقه الأسبوع الماضي في نطاق هابط.



ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات أزمة "كورونا" حيث أعلنت وكالة الغذاء والدواء وبشكل رسمي إقرار استخدام بلازما دم المتعافين من الفيروس في علاج مصابين آخرين.



هذا، وقد استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي عند 93.2 نقطة، وهو أعلى مستوى حتى اللحظة بينما يعد أدنى مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 03:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1940.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1949 دولارا وأقل سعر عند 1937.6 دولار.