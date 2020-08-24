شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.75% بما يعادل 59.09 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها. لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 8,000.00 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 8,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 128 عدد أسهم الشركات الخاسرة 56 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 197

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