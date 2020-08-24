شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأسماك (6050) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.11% بما يعادل 1.45 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير وبمحاذاة خط ميل، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.05، ليستهدف مستوى المقاومة 34.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.70 ومستوى المقاومة 32.00.