الاقتصاد

كيان السعودية يصل لأعلى مستوياته في ستة أشهر – تحليل صباحي – 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستقر السهم أعلى مستوى المقاومة المهم 8.65، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.95% بما يعادل 0.17 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.65، ليستهدف مستوى المقاومة 9.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.30.

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