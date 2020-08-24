شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع الأخير مستوى المقاومة الفرعي 13.00، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.50.