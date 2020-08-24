شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يغلق عند أعلى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 0.12 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك بعدما حاول السهم التراجع لاكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته السابقة على المستويات اللحظية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8.51، طيلة استقراره أعلى مستوى 7.44.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.44 ومستوى المقاومة 8.30.