سيرا يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ولكن كل ذلك يأتي أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من جماح المزيد من المكاسب.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.18، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 18.00 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.60 ومستوى المقاومة 18.00.
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