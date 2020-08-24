شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أيان (2140) في آخر جلساته، محققاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 3.77% بما يعادل 0.52 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.33، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.44 ومستوى المقاومة 15.75.