جاكو يجني أرباحه – تحليل صباحي – 24-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جاكو (6020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.47% بما يعادل -0.24 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.86، ليستهدف مستوى المقاومة 17.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.26 ومستوى المقاومة 17.00.
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