شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.72% بما يعادل -0.42 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويشهد السهم زيادة كبيرة في أحجام التداول. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.98، ليستهدف مستوى المقاومة 16.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.40 ومستوى المقاومة 16.30.

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