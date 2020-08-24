شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجنوبية يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الجنوبية (3050) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 62.00، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.50 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 62.00، ليستهدف مستوى المقاومة 69.30 من جديد استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.00 ومستوى المقاومة 67.00.