تعرف على أسعار اللحوم اليوم الاثنين ..الضأن يتراوح من 120 لـ 140جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 24-8-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما اعلنته شعبة القصابين ، بالغرفة التجارية بالقاهرة وسجلت اللحوم الضأن 120-140.جنيها، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملي 100-120 جنيها.
كما سجلت اللحوم الكندوز 110-140 جنيها، والسجق 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى سجل 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .
الجدير بالذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تواصل طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرار على مدار الأيام الماضية.
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