شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أفقد الاقتصاد 2 مليون و259 ألف وظيفة فى الربع الثانى من عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "إبريل – يونيه" لعام 2020، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تأثير الإجراءات الوقائية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، وبلغ إجمالي الوظائف التي فقدها الربع الثاني من العام نحو 2 مليون و259 ألف وظيفة.

وتناول البحث أهم الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب جائحة كورونا، وذلك خلال الربع الثاني من العام 2020، وكان في الصدارة نشاط تجارة الجملة والتجزئة والذي فقد نحو 624 ألف مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2020، يليه نشاط الصناعات التحويلية والذي فقد نحو 569 ألف مشتغل، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة وفقد نحو 469 ألف مشتغل، ونشاط النقل والتخزين وفقد 309 ألف مشتغل، وأخيرا نشاط التشييد والبناء وفقد 288 ألف مشتغل خلال الربع الثانى من عام 2020.

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وسجل عدد المشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2020 نحو 24.115 مليون فرد، بينما كان 26.772 مليون فرد بنسبة انخفاض بلغت 9.9%، وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 10.339 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 13.776 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى خروج الكثير من المشتغلين من قوة العمل.

وبلغ تقدير حجم قوة العمل 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض بلغت 8%، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 11.817 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 14.872 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 22.746 مليون فرد بينما بلغت للإناث 3.943 مليون فرد، ويرجع سبب ذلك الانخفاض الى جائحة فيروس كورونا التى أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم البحث عنه.