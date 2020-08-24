الاقتصاد

الدولار النيوزلندي يستقر إيجابياً عقب بيانات أفضل من التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من توقعات المحللين.


وأعلنت وزارة التجارة النيوزلندية أن مؤشر مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 14.6% خلال الربع السنوي الثاني، وهو ما جاء أفضل من توقعات بانخفاض نسبته 16.3% لكن القراءة أسوأ مما أعلن عنه في الربع السنوي الأول بانخفاض نسبته 1.2%.

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أما عند استثناء بعض السلع الأكثر تذبذباً كالطاقة والغذاء، فقد انخفض مؤشر مبيعات التجزئة النيوزلندية بقيمتها الأساسية بنسبة 13.7% في الربع الثاني مقارنة بتوقعات هبوطه بنسبة 15% عقب تراجع بنسبة 0.1% في الربع السنوي الأول.


وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية في نيوزلندا تظهر تحسناً تدريجياً في ظل نجاح الحكومة في السيطرة على أزمة فيروس "" المستجد حيث تعد البلاد من أقل دول العالم تسجيلاً للإصابات والوفيات.


وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار النيوزلندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 1:59 بتوقيت جرينتش عند 0.6542، وسجل أعلى سعر عند 0.6549 وأقل سعر عند 0.6529.

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