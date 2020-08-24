شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من الذهب لـ 3 ملايين دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية تراجع ملحوظ في الواردات المصرية من أشكال خام من الذهب، حيث قدرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي الواردات خلال شهر مايو الماضي بنحو 3 ملايين و337 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و107 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغ مليوني و770 ألف دولار.

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وجاءت الواردات من أشكال خام من الذهب، ضمن واردات السلع الوسيطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و700 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 2 مليار و521 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 820 مليون و830 ألف دولار.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية، وسجلت أسعاره مستويات قياسية تدريجيا على المستوى العالمي كسر حاجز الـ2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وهو ما يفسر تراجع استيراد أشكال خام الذهب في الفترة الأخيرة، ومحليا ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات قياسا على تعاملات الجمعة الماضية، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب إلى 1940 دولارا بزيادة بلغت 10 دولارات تقريبا، وسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 858 جنيها للجرام حتى الآن.

وكانت الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدى سجلت خلال شهر مارس الماضي نحو 32 مليون دولار، تساوى 512 مليون جنيه "16 جنيها متوسط سعر الدولار"، مقابل 14 مليون دولار، تساوى 224 مليون جنيه فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 18 مليون دولار، تساوى 288 مليون جنيه.