جزيرة بالى الاندونيسية تؤجل استقبال السياحة الوافدة لنهاية 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حاكم بالى وايان كوستر ،أن الجزيرة السياحية ذات الشهرة العالمية لن تفتح ابوابها أمام السياحة الدولية حتى نهاية عام 2020 ، بسبب الاجرءات الاحترازية ، مؤكدا في بيان صحفى ، بعد النظر في جميع العوامل الحالية التي تثير القلق الشديد ، لا يمكن تحقيق ذلك". وخططت بالي في الأصل لإعادة فتح حدودها للسياحة الدولية ابتداء من 11 سبتمبر لكنها لم تتلق الموافقة من الحكومة الإندونيسية.
وأوضح كوستر ، أنه بعد التحدث مع وزير الخارجية ، ستؤجل بالي إعادة افتتاحها حتى عام 2021 تمشيا مع حكومة إندونيسيا ، مشيرا الى أن الوضع في إندونيسيا غير مواتٍ حتى الآن للسماح للسائحين الأجانب بزيارة إندونيسيا ، ولن تسمح الحكومة الإندونيسية بدخول السياح الأجانب إلى إندونيسيا حتى نهاية عام 2020 ، لأن إندونيسيا لا تزال في فئة المنطقة الحمراء ". وشهدت اندونيسيا زيادة في حالات COVID-19 وارتفاع معدل الوفيات في إندونيسيا، ولن تسمح الحكومة الإندونيسية للسياح الأجانب بالدخول.
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