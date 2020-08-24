شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 5646 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5700 نقطة، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5250 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,575 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,717 نقطة