شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأعلى ليغلق عند مستوى 9809 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس المؤشر، في ظل تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 10000 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,766 وبين مستوى المقاومة هو 9,855 نقطة