شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 145 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 150 فلس، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 125 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 155 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 137 بينما مستوى المقاومة هو 147 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط