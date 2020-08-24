شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي الجلسة عند أدني مستوى له وهو 213 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وذلك على خلفية اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 200 ثم 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 235 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 210.0 بينما مستوى المقاومة هو 219.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط