شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 550 فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطه الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 535 فلس كمستوى اول ثم 505 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 565 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 544 بينما مستوى المقاومة هو 553 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط