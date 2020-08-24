شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 114 فلس، وذلك في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 98 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107 بينما مستوى المقاومة هو 119 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط