شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) يسجل أدني مستوى في ثماني سنوات -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 22٫60 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم في ثماني سنوات، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 20 فلس كمستوى أول ثم 10فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.8 بينما مستوى المقاومة هو 23.6 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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