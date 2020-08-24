شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 47٫60 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 50 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، كما يلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 46 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 51 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.8 بينما مستوى المقاومة هو 49.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط