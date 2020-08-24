شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يشهد عمليات جني أرباح -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الأحد عند مستوى 183 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري الذي اشرنا اليه عند مستوى 196 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 175 فلس كمستوى أول ثم 165 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 182.0 بينما مستوى المقاومة هو 185.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط