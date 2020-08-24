شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD)يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة لينهي بذلك الجلسة عند مستوى 9٫401 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير الماضي، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10 ثم 11 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 8٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.17 وبين مستوى المقاومة هو 9.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد