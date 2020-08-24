شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 8٫50 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 8٫30 ريال كمستوى اول ثم 8٫15 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط