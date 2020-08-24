شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 24-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 1٫297 ريال، ملامسا بذلك مستوى مقاومته الحالي عند 1٫32 ريال، بالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫23 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫34 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.29 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.30 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط