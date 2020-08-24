«مضياف» يختتم برنامج التدريب الصيفي بمشـاركة 70 طالباً مواطناً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



اختتمت إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة، ممثلة في برنامج مضياف، برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، والذي تم تنظيمه بنظام التعلم عن بعد، بسبب الظروف الحالية التي فرضها وباء كوفيد - 19، وذلك بمشاركة 70 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة لتعزيز معرفتهم بالقطاع السياحي وإكسابهم مهارات جديدة تكون حافزاً لهم للعمل ضمن هذا القطاع مستقبلاً.

وقالت مريم المعيني مدير توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: تمكّنا خلال دورة هذا العام لبرنامج التدريب الصيفي، والذي عُقد في ظروف استثنائية بنظام التعلم عن بعد، من تدريب 70 طالباً وطالبة من طلاب المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، وقد لمسنا تجاوباً كبيراً من قبل المشاركين الذين أشادوا بكفاءة المحاضرين والمواضيع المختلفة والمعارف العامة عن القطاع السياحي والأنشطة التفاعلية التي شملها البرنامج.

وقد كان لعدد من المشاركين آراؤهم التي عكست تجربتهم التي خاضوها في التعلم عن بعد، منهم على سبيل المثال: قصايد عبدالله، طالبة أنهت السنة الثانية في تخصص علوم البيئة والاستدامة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، ومشاركة في برنامج التدريب الصيفي، والتي قالت: تميزت تجربتي مع «مضياف» وبرنامج التدريب الصيفي عن بعد بالمعلومات التي اكتسبتها حول أهمية القطاع السياحي الذي لم يكن لدي أدنى فكرة عن مدى أهميتة كقطاع مهم يدعم مجالات مختلفة، وتوليه الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً لتجعل دولة الإمارات من الوجهات السياحية المفضلة للزوار، كما تميزت فترة التدريب بالتنظيم والمستوى الراقي في أسلوب الأساتذة والمحاضرين، والذي فاق كل التوقعات، وهو الأمر الذي سيشجعني على المشاركة مرة أخرى مع فريق «مضياف» في أي من برامج التدريب عن بعد في المستقبل.

وقال عبدالرحمن الطاهر 17 عاما، وهو طالب سينهي الصف الثاني عشر المسار المتقدم في مدرسة حمدان بن راشد خلال العام الدراسي المقبل 2020 - 2021: كان من دواعي سروري أنني حظيت بتجربة التعلم عن بعد خلال العطلة الصفية مع برنامج مضياف، حيث كان برنامجاً مفصلاً شمل جميع المعلومات والمعارف عن القطاع السياحي في دبي، وقد استفدت منه كثيراً، وأصبحت هذه المعلومات جزءاً من حياتي اليومية، وخاصة عندما أستقل المترو مع أصدقائي للتوجه لإحدى الوجهات السياحية، إذ أجد الكثير من الناس يسألوني عن الوجهات السياحية وعن العادات والتقاليد لدولة الإمارات، وأنا أجيبهم بكل ثقة، وأعطي المعلومات الصحيحة والدقيقة، بفضل ما تعلمته من برنامج التدريب الصيفي مع «مضياف».