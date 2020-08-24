أرباح أسـواق الأسـهم تغرّد خارج سـرب الاقـتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قد يشكّل ارتفاع أسهم «وول ستريت» الأسبوع الماضي خبراً ساراً بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يستبعد أن يشكل الأمر عزاء كبيراً بالنسبة لملايين الأشخاص الذين خسروا وظائفهم ومصادر رزقهم في وقت يزج كوفيد-19 باقتصادات العالم في ركود أكبر.

وكتب نائب الرئيس مايك بنس الثلاثاء الماضي «هذه هي العودة الأمريكية العظيمة!» بعدما ارتفع مؤشر أسهم «إس أند بي 500» إلى مستويات تاريخية جديدة بينما حقق ناسداك المدرجة فيه العديد من شركات التكنولوجيا ارتفاعاً تاريخياً تلو آخر في الأسابيع الأخيرة.

لكن الفصام بين أسواق المال والاقتصاد الحقيقي لا يمكن أن يكون أوضح في وقت قضت تدابير الإغلاق الناجمة عن كوفيد-19 على الوظائف ودفعت حتى القوى الاقتصادية التقليدية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى معدلات انكماش غير مسبوقة.

وبالنسبة لكثيرين، قد يبدو المزاج الاحتفالي في أسواق الأسهم «غير لائق»، بحسب خبير الاقتصاد لدى «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبك.

لكن ذلك كان «سوء تفاهم»، بحسب ديمبك، إذ يتعيّن على المستثمرين الرهان على التوقعات الاقتصادية على الأمد الطويل.

وفي وقت تضخ الحكومات والمصارف المركزية كميات ضخمة من الأموال في أنظمتها المالية لتجنّب الركود، وتحسن بعض الشركات المدرجة في «إس أند بي 500» توقعاتها لإيراداتها للعام 2020 وحتى 2021، قد تكون التوقعات أفضل مما تشير إليه البيانات الاقتصادية الحالية.

وقال رئيس الأسواق لدى منصة «إنتراكتيف انفيستر» (المستثمر المتفاعل) ريتشارد هانتر إن «أسواق الأسهم ليست الاقتصاد».

بدأ عدد من الشركات بالفعل نشر بيانات إيرادات أفضل من المتوقع مع انتعاش النشاط مجدداً إثر بدء العديد من الدول بتخفيف تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضت في الربع الثاني من العام.

وتبدو شركات التكنولوجيا في وضع جيد بينما تحاول قطاعات الاقتصاد الأخرى حصر خسائرها الناجمة عن الكارثة الاقتصادية التي أسفر عنها الوباء.

ويبدو أن كبير المحللين لدى «بريفينغ.كوم» باتريك أوهار يعتقد أن ذلك ممكن.

وقال «لا تزال سوق الأسهم على اقتناع بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يسمح إطلاقاً بحدوث سيناريو تداول في أسوأ الحالات في سوق الأسهم».

ويشجع ذلك المستثمرين على الرهان على أصول تحمل مجازفة في إطار سعيهم للحصول على عائدات لتصبح بذلك الأسهم المرشح الأبرز في المعادلة.

وإضافة إلى وول ستريت، يوصف أداء أسواق المال في أجزاء أخرى من العالم بالجيد. وارتفع مؤشرا نيكاي الياباني و«داكس» الألماني بشكل كبير، وإن كان المزاج العام سوداوياً.(أ ف ب)