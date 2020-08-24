ألمانيا: لن نتراجع عن خطة الإنعاش الأوروبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المال الألماني أولاف شولتز أمس الأحد، إن حزمة الإنعاش الاقتصادي للقارة الأوروبية التي قدمها زعماء الاتحاد والممولة بواسطة دين مشترك هي إجراء طويل الأمد وليست إصلاحاً قصير المدى لأزمة فيروس كورونا بما يتعارض مع آراء المستشارة أنجيلا ميركل.

وأضاف شولتز لصحيفة «فونكه»، «خطة الإنعاش هي خطوة فعلية إلى الأمام لألمانيا وأوروبا، خطوة لن نتراجع عنها».

وتابع أن الخطوات التي اتخذت بموجب هذه الخطة بما في ذلك موافقة دول الاتحاد الأوروبي على إصدار ديون مشتركة «تمثل تغييرات أساسية وربما أكبر تغييرات منذ اعتماد اليورو» كعملة موحدة في مطلع الألفية. ولفت إلى أن «هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى مناقشات حول الموارد المشتركة للاتحاد الأوروبي وهو أمر يعد شرطاً لتعزيز وضع الاتحاد الأوروبي».

وقال شولتز إنه يجب إصلاح الطريقة التي يجري التصويت من خلالها لتسهيل عملية اتخاذ القرارات.

وأوضح «يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على العمل بشكل جماعي. لذلك نحن في حاجة إلى تصويت غالبية مؤهلة للسياسة الخارجية والميزانية، بدلاً من فرض سياسة الإجماع». (أ ف ب)