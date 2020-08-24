المناطق الحرة في الإمارات تتصدّر المنطقة بجذب الاستثمارات

قامت المناطق الحرة في دولة الإمارات بدور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية، وكرست دورها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات المالية، حيث تحتضن الإمارات نحو 40 منطقة حرة ارتبط نموها السريع بالطفرة الاقتصادية التي حققتها الدولة، وتوسعت تلك المناطق لتشمل صناعة المال وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وانتشرت في معظم إمارات الدولة، وأسهمت بحيوية في خلق الطلب على العقار والخدمات من خلال الأعداد الكبيرة للعاملين في شركاتها وحاجتهم للمساكن والنقل، إضافة إلى الاشغال المتزايد للمساحات التجارية نتيجة للتوسع المستمر في مكاتبها.

وتدعم المناطق الحرة في دولة الإمارات أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، وباتت حاضنات ازدهار للشركات المحلية والعالمية، وتسهم في تنوع مصادر الدخل الاقتصادي وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني فضلاً عن نقل المعرفة والمهارات.

وتسمح 40 منطقة حرة في الدولة بالتملك بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي محلياً، كما توفر الدولة مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة، وتتيح مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان داخل الإمارات، حيت تتوفر أماكن ممارسة الأعمال في المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمباني التجارية، بحسب وزارة الاقتصاد.

ووفقاً لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد: يستند الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات على 12 ميزة تشمل: الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والعلاقات الدولية الراسخة والمتينة، والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار، وسياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي، والمناطق الحرة متعددة التخصصات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصاداً متنوراً، وتنافسياً، وانفتاحاً اقتصادياً، ونظاماً قضائياً عادلاً، ومتطوراً، وسريعاً، ووجود مراكز تحكيم معترف بها دولياً.





وجهة مفضلة



وتعتبر الإمارات إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، حيث إنها توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المميزة، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

وتشجع الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتطبق تشريعات وقوانين تحظر الاحتكار وتتمتع الدولة بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسية على المستويين الإقليمي، والدولي، فضلاً عن عضويتها في المنظمات الدولية.





حوافز



وتوفر الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال، التي من أبرزها: ملكية كاملة بنسبة %100 للاستثمارات في المناطق الحرة، وملكية كاملة بنسبة 100 % للاستثمار في 122 نشاطاً، و13قطاعاً داخل الدولة، ونظام تأشيرة مرناً يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات، ونظاماً مصرفياً قوياً، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، إضافة إلى أنه لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية، وعملة مستقرة ومرتبطة بالدولار، وحرية تامة في تحويلها لعملات أخرى من دون قيود، وانخفاض معدل التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية بين صفر و5 % بالنسبة لجميع البضائع تقريباً.

وتوفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية والاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية المتقدمة والحكومة الذكية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

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أيدٍ عاملة ماهرة



وتعد الكوادر والقوى العامة في دولة الإمارات ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي لسكان الدولة في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى تلك القوى العاملة، وتسعى دولة الإمارات لأن تكون الحاضنة الأولى للكفاءات والعمالة الماهرة، ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة، وسهولة في جلب العمالة الأجنبية.

وتسري مزايا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على كل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي يرخص لها في الدولة باستثناء المناطق الحرة، كما تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية.



الترابط مع قطاعات أخرى



وأنعشت المناطق الحرة مساحات واسعة للاستثمار في المناطق المحيطة بها، حيث توسعت المشروعات العقارية لخدمة العاملين في شركاتها، ما أتاح تشابكاً أفضل للقطاعات الاقتصادية عبر وضع حركة التجارة والاستثمار في خدمة التوسع المالي والعقاري، الأمر الذي نقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة متقدمة من توفير الخدمات للاقتصاد الإقليمي في منطقة متسعة تمتد من وسط وجنوب آسيا، إلى المنطقة العربية، والدول الأوروبية، وصولاً إلى عمق القارة الإفريقية.

ويؤكد مسؤولون وخبراء في المناطق الحرة في الإمارات أن الدولة تعتبر واحدة من أهم الدول التي تمتلك مناطق حرة ناجحة بمقاييس عدة، مترجمة نجاحاتها بحجم الاستثمارات التي وصلت إليها، وتنوع هذه المناطق من حيث الصناعات والخدمات، وأن النجاح الدائم والمتواصل لهذه المناطق أدى إلى خلق تحديات جديدة مواكبة مع التغيرات الاقتصادية المحلية، والإقليمية، والدولية.تجارة قوية

ارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات إلى 621.3 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 2.1 % مقارنة مع 608.3 مليار درهم 2018 وفق إحصاءات وزارة المالية. وتعد المناطق الحرة المنشرة في جميع إمارات الدولة لاعباً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل، ورافداً ساسياً للاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي جعل تطويرها سواء على مستوى البنية التحتية، أو التشريعية، في صدارة أولويات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وفي مؤشر على أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني فقد شكلت قيمة تجارتها نحو53.5 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال عام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبلغت قيمة واردات المناطق الحرة في الدولة نحو 356.5 مليار درهم خلال عام 2019 بزيادة نسبتها2.7 % مقارنة مع 347 مليار درهم في عام 2018.

أما على مستوى صادرات المناطق الحرة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي إلى 264.8مليار درهم بنمو نسبته 1.3 % بالمقارنة مع 261.3 مليار درهم خلال عام 2018 .

وتضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات الأجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصناعات التحويلية، وخدمات التخزين، إضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع، إلى جانب الشركات العاملة في قطاع الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهما من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن حزمة المميزات التي أسهمت في زيادة جاذبية المناطق الحرة في الإمارات؛ تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات وتوفر البنية التشريعية الاستثمارية والحوافز الممنوحة للمستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية ونظم الاتصالات الحديثة والمطارات والموانئ، والخطوط البرية السريعة التي تضاهي نظيرتها في الدول الصناعية المتقدمة.



أهم الشركاء



تتصدر جمهورية الصين الشعبية قائمة أهم عشر شركاء تجاريين للمناطق الحرة العاملة في الدولة على مستوى الواردات بنسبة 24.3 %، تليها فيتنام بنسبة 8.1% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2 % ثم الهند بنسبة 6.2 %، تليها اليابان بنسبة 5.9 % ثم كوريا الجنوبية بنسبة 4.6 % ثم بريطانيا بنسبة 3.6 % تليها ألمانيا بنسبة 2.9 % ثم فرنسا بنسبة 2.6 % وأخيراً إيطاليا بنسبة2.1%.

بينما تتصدر الهند قائمة أهم عشر شركاء تجاريين للمناطق الحرة على مستوى الصادرات بنسبة 11.8 % تليها بريطانيا بنسبة 9.3 % ثم العراق بنسبة 7.9% تليه إيران بنسبة 7.4 % ثم السعودية بنسبة 4.8 % تليها مالطا بنسبة 2.7 % ثم ألمانيا بنسبة 2.6 % ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.4 % ثم الأردن بنسبة 2.4 %، وأخيراً روسيا الاتحادية بنسبة 2.1 %.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى بين أهم عشر شركاء تجاريين للمناطق الحرة على مستوى إعادة التصدير بنسبة 18.2 % والعراق بنسبة 10.1 % تليه إيران 9.1 % ثم هونج كونج 5.1 % تليها الهند 3.7 % ثم مصر 2.7 % تليها باكستان 2.1 % ثم لبنان 1.9 %.



أهم الصادرات



تتمثل أهم صادرات المناطق الحرة في الإمارات في أسلاك النحاس والسفن وزيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية، بينما تتمثل أهم سلع إعادة التصدير في أجهزة الهواتف للشبكات الخلوية، أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية وبصرية وزيوت نفط، وسيارات وشاشات العرض، والألماس والذهب، وغيرها من السلع والبضائع، وتشمل أهم واردات المناطق الحرة الأدوية وأجهزة الهواتف وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والألماس والسيارات، وغيرها.