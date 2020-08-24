« ديجيتال دايجنوستيكس»: مكانة بارزة للإمارات في الأسواق الناشئة

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تشغل الإمارات مكانة بارزة كسوق ناشئة رئيسية لحلول الرعاية الصحيّة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي المستقلّ بحسب ديجيتال دايجنوستيكس، والمعروفة سابقاً باسم آي دي إكس، والتي استحوذت على شركة 3 ديرم سيستمز التي يقع مقرّها في بوسطن بولاية ماساتشوستس. وبموجب عملية الاستحواذ، أصبحت ديجيتال دايجنوستيكس المالك الوحيد للأدوات البرمجية الخاصة بالرعاية الصحية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي المستقل، والتي تحمل ترخيص «دي نوفو» من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ووسط التفاقم العالمي لتحديات الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وعدم المساواة بالحصول على هذه الخدمات جراء تفشّي جائحة كوفيد-19، ازدادت معاناة المعرّضين للخطر من تأخير الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمهمة، ومن بينهم شرائح سكانية محددة في مختلف أرجاء الإمارات ودول الخليج العربي على نطاق أوسع. وتعتبر خطوة الاستحواذ هذه من الإنجازات المهمة في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمستويات جودة خدمات الرعاية الصحية، والقدرة على تحمّل تكاليفها وإمكانية الوصول إليها بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقلّة، والمساعدة في تخفيف المعاناة عبر إجراء عمليات التشخيص في وقت مبكر.

وفي الذكاء الاصطناعي المستقلّ، يتولى الكمبيوتر - وليس الطبيب - اتخاذ القرارات الطبية، وهو ما يتيح للمرضى الحصول على تشخيص للحالات الخطيرة، فضلاً عن اختيارهم لزمان ومكان تلقّي الرعاية الصحية المناسبة. وأثبتت التجارب تحسّن نتائج المرضى، ولا سيّما الذين يعانون نقص الخدمات، بفضل حصولهم على تشخيص فوري من مزوّدي خدمات الرعاية الصحية.

وبفضل هذا الاستحواذ، أصبحت ديجيتال دايجنوستيكس الشركة الرائدة عالمياً في حلول الرعاية الصحية المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المستقلّ.

ويأتي تغيير اسم العلامة التجارية من آي دي إكس إلى ديجيتال دايجنوستيكس ليعكس مجموعتها الموسّعة من حلول الذكاء الاصطناعي المستقلّ في تخصّصات متعددة. ومن شأن عملية الاستحواذ مساعدة ديجيتال دايجنوستيكس على طرح نظم الذكاء الاصطناعي المستقلّ المتخصصة بتشخيص سرطان الجلد، وهو ما ينقل الشركة إلى مجال طبّي متخصّص جديد كليّاً. وتُجري الأداة الجديدة عمليات تشخيص مبكر لحالات طبية خطيرة، وهو ما يقلص احتمالات تفاقم المرض، ويضمن تحسين نتائج المرضى.