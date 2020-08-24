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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 210 آلاف شركة جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24/08/2020
شهدت الصين تسجيل أكثر من 210 آلاف شركة جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا العام، بزيادة نحو 45% على أساس سنوي، من أصل 950 ألف شركة لها أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومعالجة البيانات والحوسبة السحابية، والتعرف إلى الصوت والصورة وغيرها من المجالات.
وبحسب بيانات حديثة لموقع «تيانيانشا» للمعلومات الخاصة بالشركات الصينية، فإن عدد الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى البلاد في تزايد مستمر. حيث يتدفق رواد الأعمال لتحقيق النمو في المنطقة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصين إلى 12.75 مليار دولار بحلول عام 2024.
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