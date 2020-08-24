شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تضبط 70 ألف طن من المنجنيز المستخرج بطريقة غير قانونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الهيئة المنظمة لأعمال التعدين في البرازيل إن السلطات ضبطت 70 ألف طن من معدن المنجنيز جرى استخراجه بطريقة غير قانونية، وكانت أربع شركات تستعد لشحنه إلى الصين من ميناء في الشمال، وجرت مصادرة هذه الكمية من المعدن الخام والتي تبلغ قيمتها 60 مليون ريال برازيلي (10 ملايين دولار). وقالت الوكالة الوطنية للتعدين إن عملية الضبط حدثت الجمعة في ميناء بورتو دي فيلا دو كونجي قرب مدينة بيليم في ولاية بارا الشمالية.

وذكرت الهيئة التنظيمية أن الشركات الأربع لم تحصل على ترخيص لأعمال استخراج المنجنيز جنوب ولاية بارا.

وقالت الوكالة الوطنية للتعدين إن شحنة المنجنيز الموجودة في الميناء ستباع بالمزاد وستتم إحالة الشركات إلى المحكمة. (رويترز)

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