«مايكروسوفت» تتوسع خارجياً بنظم سحابية أمنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة «مايكروسوفت» إبرام صفقات مع حكومات أجنبية، لتقديم حزم سحابية مماثلة للحزمة التي قدمتها لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون». وتُظهر استراتيجية مايكروسوفت مواصلة توسيع أعمال البنية التحتية السحابية عبر تلبية احتياجات القطاع العام في الخارج، مع الحفاظ على تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية.

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