مشاكل تقنية وراء تعطل جسر «تاوير بريدج» ساعة كاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعطل جسر «تاوير بريدج» المتحرك الشهير على نهر تيمز في لندن، وهو على ارتفاع عالٍ، السبت، بعدما رفع للسماح بمرور مركب، «بسبب مشاكل تقنية»، وهو ما أثار أزمة سير خانقة.

وأغلق الجسر أمام حركة السير ساعات عدة بعد الظهر ومساء. وأوضحت الشركة المشغلة للجسر في تغريدة أن الجسر «واجه مشاكل تقنية».

بني الجسر بين 1886 و1894، وهو يرفع نحو 800 مرة سنوياً للسماح بحركة الملاحة عبر نهر تيمز.

وأعلنت الشرطة إغلاقه قرابة الساعة 17:00 السبت (16:00 ت ج). وأعيد فتحه أمام المارة بعد ساعة على ذلك، إلا أن السيارات اضطرت للانتظار ساعات عدة لسلوكه مجدداً. (أ ف ب)