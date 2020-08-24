شكرا لقرائتكم خبر عن كبائن «عين دبي» ترى النور والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بدأت عين دبي، مرحلة مهمة من مراحل إنشائها، فقد تم تركيب أولى الكبائن على هذه العجلة الترفيهية المذهلة بنجاح، أما باقي الكبائن الـ 47 فمن المقرر تركيبها خلال الفترة المقبلة.

وعند اكتمالها، ستكون عين دبي، أطول عجلة ترفيهية في العالم؛ حيث سيصل ارتفاعها إلى ما يزيد على 250 متراً على جزيرة بلوواترز، لتمنح إطلالات ساحرة على دبي.

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