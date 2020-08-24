مصر تقود مكاسب أسواق الأسهم العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط، الأحد، وسط مكاسب واسعة النطاق للأسهم المصرية، حيث قادت أسهم القطاع المالي، الاتجاه الصعودي.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 2%، وزاد سهم البنك التجاري الدولي 2.3%، وأغلق بنك الاستثمار (المجموعة المالية هيرميس) مرتفعاً 4.9%.

وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.8%، يقوده سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بصعود 10%، وبنك الرياض الذي تقدم 2.6%. وقفز سهم شركة العويجان القابضة التي تستثمر في البتروكيماويات 9.9%، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أن خسائر الربع الثاني من السنة تقلصت إلى 46.4 مليون ريال (12.37 مليون دولار) من 78.7 مليون ريال قبل عام.

واستقر مؤشر البحرين عند 1355 نقطة، بينما ارتفع مؤشر عمان 0.6% إلى 3629 نقطة، وفقد مؤشر الكويت 1.9%، ليسجل 5646 نقطة. (رويترز)