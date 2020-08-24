«أرامكو» تؤسس تنظيماً إدارياً جديداً لتحسين محفظة الشركة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي يدعم تحقيق أهداف الشركة. وسيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة، كما سيوفر آلية أسرع لمساندة اتخاذ قرارات فعالة، بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق.

ووفقاً لبيان للشركة، سيتولى النائب الأعلى للرئيس عبدالعزيز محمد القديمي، مسؤولية إدارة التنظيم الجديد للتطوير المؤسسي، الذي يرتبط إدارياً وبشكل مباشر برئيس الشركة، ابتداء من 13 سبتمبر/ أيلول 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن التنظيم الإداري الجديد للتطوير المؤسسي سيعزز تركيز الشركة على تطوير فرص النمو والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة، من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل، وبما يزيد القيمة لمساهمينا.

الجدير بالذكر أن إنشاء هذا التنظيم الإداري يمثّل امتداداً لنموذج التطوير المؤسسي الحالي لأرامكو السعودية، إلا أنه أكثر تكاملًا وشمولية، وسيدعم جهود الشركة لترسيخ ريادتها، ومرونتها، وتنافسيتها.

(وكالات)

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