شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصين: الاقتصاد قد ينمو هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نمواً هذا العام، حسبما أفادت الإذاعة الرسمية، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافياً من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصدياً للصدمة الناجمة عن الأزمة.

وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.

(رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الصين: الاقتصاد قد ينمو هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.