شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إصدار 500 مليون ريال من الصكوك المحلية على شريحتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة المالية السعودية، إقفال طرح شهر أغسطس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وأوضحت وزارة المالية السعودية، أنه تم تحديد حجم الإصدار في أغسطس/آب بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال سعودي على شريحتين، بحسب ما ورد في «رويترز».
وتبلغ الشريحة الأولى للإصدار 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028.
بينما تبلغ الشريحة الثانية للإصدار 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة آنذاك أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
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