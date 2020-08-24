شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت القصيم تُوصي بتوزيع 90 مليون ريال عن الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2020، بقيمة 90 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.
وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 25 أغسطس الجاري، على أن يتم التوزيع في 9 سبتمبر المُقبل.
يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2020 بقيمة 90 مليون ريال، بما يعادل 1 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 70.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 196.6 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 126.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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