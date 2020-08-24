شكرا لقرائتكم خبر عن دور للضيافة تتكبد الخسائر بالربع الثاني لانخفاض إيرادات الفنادق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة دور للضيافة، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 9.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض إيرادات فنادق الشركة نتيجة للإغلاق الكلي أو الجزئي لتلك الفنادق نظراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى 92.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 126.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 941 ألف ريال، مقابل أرباح بلغت 13.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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