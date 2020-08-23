شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للاحصاء" تراجع عقود الزواج وأعداد المواليد فى مارس وابريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع أعداد المواليد والوفيات في شهر ابريل من العام الجاري، حيث سجل عدد المواليد 168.6 ألف مولود ، مقابل 171.3 ألف مولود في ابريل من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 2.7 ألف مولود، كما تراجع عدد الوفيات ليصل إلى 42.2 ألف حالة وفاة في ابريل الماضي، مقابل 43.3 ألف حالة وفاة في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 1.1 ألف حالة وفاة.

ونوه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الى أن عدد عقود الزواج تراجع في شهر مارس الماضي بشكل كبير حيث بلغ عددها نحو 45 ألف عقد زواج، مقابل 64.4 ألف عقد زواج في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 19.6 ألف عقد زواج في شهر واحد فقط.

وأدت الإجراءات الاحترازية إلى إغلاق كافة قاعات المناسبات التي تستقبل عقود الزواج والعزاء منذ مارس الماضي وحتى الآن، وذلك من أجل تجنب كافة مظاهر التجمع بين المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن أعداد شهادات الطلاق فى مصر خلال شهر مارس الذى شهد فرض حظر على المواطنين فى المنازل، حيث حققت شهادات الطلاق تراجعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى، وسجل عددها نحو 11.8 ألف إشهاد، مقارنة بـ16.9 ألف إشهاد طلاق فى شهر مارس من العام الماضى 2019، وذلك بتراجع بلغ نحو 5.1 آلاف إشهاد طلاق.