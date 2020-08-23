"ميناء دمياط " يستقبل 19 سفينة تجارية خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء ، 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18012 طن تشمل 8216 طن فوسفات و 2000 طن علف بنجر و 7575 طن يوريا و 221 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36439 طن تشمل : 1077 طن خشب زان و 18150 طن ذرة و16857 طن قمح و 1425 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 352 طن .
وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 530 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( رمان و فراولة و مانجو ) وخضروات ( بطاطا و فاصوليا و خضار مشكل مجمد و بسلة ) و حاصلات زراعية ( أرز و برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و الجزائر و كرواتيا و أسبانيا و كوريا الجنوبية و سلوفينيا .
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3990 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85238 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24354 طنا ، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2630 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3282 شاحنة منها 449 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 19702 من البضائع العامة .
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