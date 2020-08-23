شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 23-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.193 مليار جنيه.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 35 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية للمحابس، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، سيدي كرير للبتروكيماويات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مصر لصناعة الكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تربح 10.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 627.193 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 526.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.1 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.78%، والعرب على 5.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.37% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 52 مليون جنيه، 27.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14 مليون جنيه، 292.1 ألف جنيه، 52.8 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 11391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4376 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1740 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 2638 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 854 نقطة.

وصعدت أسهم 142 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 20.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة انخفاض سنوي 7%، وانخفض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 52% ليبلغ 914.2 مليون جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 4.5% خلال نفس الفترة.

وأعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجلت صافي مبيعات بلغت 151.7 مليون جنيه مقارنة بـ304.89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 50%، وتحولت الشركة للخسارة بعدما حققت صافي خسائر 26.54 مليون جنيه مقابل صافي ربح 12.74 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 308%.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تحقيق الشركة إيرادات بلغت مليار جنيه مقارنة مع 829 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 23.61%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 170 مليون جنيه مقارنة مع 112.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 50.68%.